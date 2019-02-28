الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للغبار والأتربة في الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، حيث حذرت من نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدي إلى شبه إنعدام الرؤية الأفقية.





وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” وادي الدواسر- الدوادمي – السليل – الافلاج – الخرج – الرين – القويعية – المزاحمية وتمتد إلى العاصمة الرياض “.



