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مد أجل الحكم على مدير عام الشؤون القانونية بـ"البيئة" وآخرين بتهمة الرشوة

الخميس 28/فبراير/2019 - 05:54 م
مد أجل الحكم على مدير عام الشؤون القانونية بـالبيئة وآخرين بتهمة الرشوة
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على المتهمين: عصام أبو الدهب خلف، مدير عام الشؤون القانونية بجهاز شؤون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة ترافكو للسياحة، ومحمد عبدالله محمود، مندوب بشركة ترافكو للسياحة، بتهمة الرشوة، لجلسة 28 مارس المقبل . 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتي 29/7/2013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث، على النحو المبين بالأوراق.

كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.

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