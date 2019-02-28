صلاح يتلقى سيل حاد من الانتقادات بسبب صورة

تلقى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي سيل حاد من الانتقادات من الجماهير المصرية بعد الصورة التي نشرها عبر حسابها الشخصي بتويتر.









واعربت الجماهير المصرية عن غضبها الشديد من محمد صلاح بسبب الصورة التي شبها البعض بالمستفزة لمشاعر المصريين ، بعد أقل من يوم من الحادث الدموي الذي شهدته القاهرة، الأربعاء.









وسقط عشرات القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة، نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، وقال التلفزيون المصري إن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا، وأكثر من 40 مصابا.









لكن لاعب ليفربول الإنجليزي نشر صورة شخصية له وتكسو وجهه ضحكة عريضة، على حسابيه بموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، صباح الخميس، ليثير استفزاز العديد من المتابعين الذين اعتبروا توقيت نشر الصورة "غير مناسب بالمرة"، وأن الابتسامة "لا تراعي مشاعر المصريين".







