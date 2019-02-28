محمد محسن: الوقوف أمام يحيى الفخراني كان حلمًا بعيدًا (فيديو)

قال الفنان، محمد محسن، إن الغناء كان هوايته منذ الصغر ، مشيرا إلى أن والده كان خطاطاً إلا أن كان عاشقاً للفن وهو ما أثر بنفسه، لافتا إلى أن بدايته كانت من خلال ألبوم "اللف في شوارعك" عام 2012.

وأضاف محسن خلال لقاء خاص له ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد، أن ألبومه الأول "اللف في شوارعك" كان يحاكي الواقع الذي عايشه خلال ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه ترشح لجائزة "جوردن أوورد" وكانت تعني له الكثير، كاشفاً أن أول لقاء له بزوجته "هبة" كان خلال مراسم تكريمه في الأردن.

وأوضح محسن أن الأوبرا لعبت دوراً كبيراً في حياته وشكّلت ثقافته، متابعاً أنه شارك بالغناء في مهرجان الموسيقى العربية عام 2013، مضيفاً أنه تأثر بشكل كبير بالأغاني التراثية خلال طفولته، وأن نقل التراث الغنائي للأجيال المقبلة كان هدفا مهما بالنسبة له.

وأشار محسن إلى أن ألبوم "حبايب زمان" استغرق العمل به 5 سنوات ، مؤكداً أن الوقوف أمام نجم كبير مثل يحيى الفخراني كان حلماً بعيداً بالنسبة له، حتى عمل معه في مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، لافتا إلى أنه اقترح أسماء كثيرة لبطلة العمل ولم تكن "هبة" من بينهم.