الليلة.. الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ببرنامج "ساعة أمل" على "الحدث اليوم"

تقدم الإعلامية د. أمل منصور، خلال برنامجها "ساعة أمل" والذي يذاع في السادسة مساءً اليوم الخميس، على قناة الحدث اليوم، حلقة خاصة عن علاقة الرجل بالمرأة، وخاصة بالمجتمع الشرقي بمختلف أشكالها وتسليط الضوء عليها ومناقشتها مع متخصصين، ومناقشة أسباب زيادة حالات الطلاق، وتوجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري.

وتأتى حلقة الغد تحت عنوان "الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعى" فى حوار ساخن بعد انتشار تلك الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى بين الرجل والمرأة، وما بين مؤيد ومعارض لذلك التواصل ورؤية الدين والشرع والقانون فى تلك الظاهرة.

ويستضيف البرنامج نخبة من المتخصصين لمعرفة اسباب انتشار تلك الظاهرة ومدى تأثيرها فى المجتمع.

يذكر أن برنامج "ساعة أمل" يسعى في إطار الإعلام الجاد والهادف إلى رصد الظواهر الإيجابية في المجتمع وبخاصةً الأسرة المصرية، وإلقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولا سيما ظاهرة الطلاق والتى انتشرت فى المجتمع المصرى وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفى إطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتى تهدد الأسرة المصرية.

يذاع برنامج "ساعة أمل" فى السادسة مساء اليوم الخميس عبر شاشة "الحدث اليوم".