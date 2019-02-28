رامي رفعت وفريق "ميوزيكانتي" في حفل فني بساقية الصاوي.. غدًا

يُحيى الفنان رامى رفعت نجم برنامج "صوت الحياة"، مساء غدًا الجمعة، حفلا بساقية الصاوى فى قاعة الحكمة، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، برفقة فريق "ميوزيكانتي" وسيقدم أغانيه الجديدة.

طرح الموزع محمد العشي، صاحب فكرة فريق "ميوزيكانتي"، الأغنية الدعائية لعرضه الجديد الذي يحمل اسم "الترابيزة"، أما الأغنية فهي باسم "يوم شتوي"، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي الجندي.

أغنية "يوم شتوي" من تأليف عبد الرحمن محمد ولحن احمد الهاشمى ورؤية فنية محمد العشي.

وقام بغناء الأغنية الفنان رامي رفعت، نجم برنامج "صوت الحياة"، والمطربة نهى حافظ، ومحمد خلف، وأحمد الهاشمي، وعلي التركي، ورشا الشرنوبي، وميرة ضاحي، ووفاء صالح.

يذكر أن عرض ميوزيكانتى بعنوان "الترابيزة" يقدم فكرة جديدة للمسرح الغنائى بتوزيع أوركسترالى سيمفونى للفنان محمد العشى بالاشتراك مع مجموعة متميزة من المطربيين وبقيادة المايسترو ناجى أنس.