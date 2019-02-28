وزير الاتصالات توقيع مذكرتي تفاهم بين "نوكيا" ومعهد تكنولوجيا المعلومات لنقل الخبرات الفنية





شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة ببرشلونة مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة "نوكيا العالمية وكلاً من: هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI للتعاون في توفير فرص عمل متميزة وبناء قدرات وتنمية مهارات الشباب المصري لدعم جهود التحول الرقمي في مصر.





وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص الحكومة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز وضع مصر على خريطة أبرز المواقع العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن هذا التعاون مع شركة نوكيا العالمية سيساهم في توفير فرص متنوعة للكوادر المصرية الشابة وبناء كفاءات قادرة على استخدام وتطويع التقنيات البازغة. وأضاف أن الوزارة تعمل في هذا الإطار من خلال الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لدفع الجهود نحو تعزيز حقل المواهب والمهارات المصري والمنافسة على المستوى العالمي."





هذا وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة نوكيا مع "ايتيدا" تنظيم مسابقة سنوية مشتركة للابتكار "هاكاثون" وبالتعاون مع شبكة مختبرات بل Bell Labs التابعة للشركة حيث ستوفر شركة "نوكيا" منح تدريبية للفائزين في المسابقة بهدف الحصول على خبرات مباشرة في العمل داخل مختبرات الشركة.





كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء أنشطة مشتركة لتعزيز الجهود البحثية وبرامج الابتكار وبناء القدرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا الجيل الخامس، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات. كما اتفق الطرفان على مشاركة أفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات وبناء القدرات والابتكار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وفيما يخص مذكرة التفاهم بين شركة "نوكيا" ومعهد تكنولوجيا المعلومات، فإنه سيتم التعاون لتطوير برامج تدريب لطلبة وخريجي الجامعات من خلال توفير فرص التعلم العملي بملازمة العاملين والمحترفين لمدة 3 أشهر، وذلك للخريجين من الجامعات بمحافظات الدلتا والصعيد وقناة السويس والقاهرة الكبرى.





كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم معسكر تدريبي لمدة شهر واحد لطلاب الجامعات المذكورة، وذلك بالإضافة إلى تنظيم جلسات تعريفية وزيارات ميدانية لمباني شركة نوكيا حيث سيستفيد الطلبة المشاركون من التدريب العملي والاحتكاك بالخبراء من العاملين بالشركة.





وتتضمن مذكرة التفاهم كذلك التعاون بين الطرفين لتطوير محتوى تعليمي على الإنترنت للوظائف ذات الطلب العالي حيث سيتم إتاحة التدريب على الإنترنت، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية للشباب المصري.





وقال عمرو الليثي المدير التنفيذي لشركة نوكيا في الشرق الأوسط وأفريقيا في نوكيا: "يشرفنا العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير إمكانيات تكنولوجية جديدة ومتميزة لطلبة الجامعات والعاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. وبشكل عام، ستمكّن مذكرتا التفاهم مصر من ترك بصمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، كما ستسهم في تطوير النظام البيئي الرقمي في البلاد. التفاعل مع المتخصصين بالشركة سيوفر فرصة للكوادر المصرية لاستخدم التكنولوجيا الحديثة وتحفيز الابتكار لديهم مما يسهم في تعزيز نمو تلك التقنيات في مصر."



