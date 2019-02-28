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القضاء الإداري يقرر تُشكيِل عدد من الدوائر القضائية بالرياض

الخميس 28/فبراير/2019 - 04:17 م
القضاء الإداري يقرر تُشكيِل عدد من الدوائر القضائية بالرياض
مجلس القضاء الإداري
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عقد مجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض, جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري فضيلة الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، التي شملت تعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب) ، وتعيين 20 قاضياً على درجة ملازم قضائي بمختلف مناطق المملكة.

كما أقر المجلس ندب عدد من أصحاب الفضيلة إلى عدد من المحاكم الإدارية بالرياض والباحة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى ندب عدد من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية, وإعادة تأليف الإدارة العامة للتفتيش.

وبيّن الغنام أن المجلس وافق على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء ومساعدي رؤساء لمختلف محاكم الديوان.

وفي السياق ذاته أقر المجلس إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية.

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