غدًا.. "المحور" تحتفل بتكريم أبطال "الدفعة ٥٤ حربية".. وسمير الإسكندراني يشدو بباقة من أجمل أغانيه

تقدم قناة "المحور" في التاسعة مساء غدً الجمعة، الأمسية الوطنية من صالون المحور الثقافى والتى أقيمت تحت عنوان "اليوبيل الذهبى الدفعة 54 حربية"، قدم الفنان والمطرب الكبير سمير الاسكندرانى باقة رائعة من أجمل أغانيه، ومنها أغنية "اللى عاش حبك يعلم"، فى حب مصر، وغيرها من أجمل الأغاني الوطنية.

الدكتور حسن راتب قد أقام احتفالية صالون المحور الثقافى، وبحضور نخبة من أبطال الدفعة 54 ومنهم لواء أركان حرب صالح الحسيني واللواء ماجد أحمد على، وقام د. حسن راتب بتكريم قادة الدفعة فى الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 سنة على ظهورها وما قدمته من انجازات تاريخية ستبقى عالقة فى الذاكرة المصرية، كما قام اللواء أركان حرب صالح الحسيني وقادة الدفعة ٥٤ بتكريم حسن راتب لدوره الوطني ويهدونه درع وميدالية خاصة بالدفعة ٥٤، كما شارك بالحضور نخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام وكبار الكتاب والصحفيين وعدد من رؤساء التحرير والإعلامي طارق علام.

تذاع الاحتفالية في التاسعة مساء غدً الجمعة عبر شاشة قناة "المحور".