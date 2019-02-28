ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الإسكان يكلف مركز بحوث البناء بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة رمسيس

الخميس 28/فبراير/2019 - 04:20 م
وزير الإسكان يكلف مركز بحوث البناء بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة رمسيس
عاصم الجزار- وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية
طباعة
Advertisements
أحمد الشيخ
 
Advertisements

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء و الإسكان، بتشكيل لجنة فنية على الفور، للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد رمسيس، وذلك عقب حادث أمس.

وشدد الوزير على ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية للأماكن التى تعرضت للحادث أمس، بما يسهم فى تحقيق عنصر الأمن والسلامة.


Advertisements
المزيد عن: وزير الاسكان محطة سكة حديد رمسيس الاسكان الاجتماعي اليوم الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار الاسكان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
0
x
15:00
0
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
16:00
0
بتروجت