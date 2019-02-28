وزير الإسكان يكلف مركز بحوث البناء بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة رمسيس
الخميس 28/فبراير/2019 - 04:20 م
أحمد الشيخ
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كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء و الإسكان، بتشكيل لجنة فنية على الفور، للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد رمسيس، وذلك عقب حادث أمس.
وشدد الوزير على ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية للأماكن التى تعرضت للحادث أمس، بما يسهم فى تحقيق عنصر الأمن والسلامة.
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