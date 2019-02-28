الكرملين: استمرار المفاوضات بين ترامب وكيم أمر "إيجابي"
الخميس 28/فبراير/2019 - 04:10 م
وكالات
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وصف الكرملين الخميس بـ"الإيجابي" عدم تعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد انتهاء قمة زعيمي البلدين دونالد ترامب وكيم جونغ أون في هانوي، دون اتفاق.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين: "نما إلى علمنا حتى الآن أن العملية التفاوضية لم تنقطع وذلك بالتأكيد أمر إيجابي".
وأضاف أنه "ربما في الوقت نفسه لم يتم التمكن من التوصل لأي اتفاقات"، مشيراً إلى أن الكرملين ينتظر المزيد من المعلومات عن سير المفاوضات لمعرفة سبب انتهاء القمة دون نتائج.
ومن ناحية أخرى أكد بيسكوف أن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية "لايزال مدرجاً على جدول الأعمال"، دون تحديد موعده.
واستبعد بيسكوف اجتماع بوتين مع أعضاء من وفد حكومي كوري شمالي يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في لجنة مختلطة حول قضايا اقتصادية تجارية، وعلمية، وتكنولوجية.
وأنهى ترامب وكيم جونغ أون الخميس قمتهما في هانوي التي انطلقت الأربعاء، بشكل مفاجئ قبل الموعد المقرر دون اتفاق على نزع السلاح النووي.
وقال ترامب إنه انسحب من القمة "لرغبة بيونج يانج في رفع العقوبات المفروضة عليها"، مبرزاً في الوقت ذاته أن القمة كانت "مثمرة" رغم أنه رفض توقيع أي اتفاق.
وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي إن كيم تعهد بتفكيك مركز الأبحاث النووي في منطقة يونغبيون لكنه يرغب في رفع العقوبات مقابل ذلك، وهو ما رفضتهُ واشنطن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين: "نما إلى علمنا حتى الآن أن العملية التفاوضية لم تنقطع وذلك بالتأكيد أمر إيجابي".
وأضاف أنه "ربما في الوقت نفسه لم يتم التمكن من التوصل لأي اتفاقات"، مشيراً إلى أن الكرملين ينتظر المزيد من المعلومات عن سير المفاوضات لمعرفة سبب انتهاء القمة دون نتائج.
ومن ناحية أخرى أكد بيسكوف أن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية "لايزال مدرجاً على جدول الأعمال"، دون تحديد موعده.
واستبعد بيسكوف اجتماع بوتين مع أعضاء من وفد حكومي كوري شمالي يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في لجنة مختلطة حول قضايا اقتصادية تجارية، وعلمية، وتكنولوجية.
وأنهى ترامب وكيم جونغ أون الخميس قمتهما في هانوي التي انطلقت الأربعاء، بشكل مفاجئ قبل الموعد المقرر دون اتفاق على نزع السلاح النووي.
وقال ترامب إنه انسحب من القمة "لرغبة بيونج يانج في رفع العقوبات المفروضة عليها"، مبرزاً في الوقت ذاته أن القمة كانت "مثمرة" رغم أنه رفض توقيع أي اتفاق.
وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي إن كيم تعهد بتفكيك مركز الأبحاث النووي في منطقة يونغبيون لكنه يرغب في رفع العقوبات مقابل ذلك، وهو ما رفضتهُ واشنطن.
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