عمرو الليثي: "واحد من الناس" تُرسل فريق دعم لمصابين حادث "محطة مصر" بالمستشفيات

أكد الإعلامي عمرو الليثى، أن برنامج "واحد من الناس" أرسل فريق دعم متكامل لمصابي حادث "محطة مصر" بالمستشفيات المتواجدين فيها، حيث يقدمون كافة أنواع الدعم المادى والمعنوى لأسر المصابين، ويعرض برنامج واحد من الناس في حلقة السبت المقبل تقرير شامل عن حالاتهم.

كما يستضيف البرنامج في فقرته الثانية البطلين وليد مُرضى ومحمد عبد الرحمن اللذين أنقذا المصابين أثناء الحادث.

يذاع برنامج "واحد من الناس" السبت المقبل في التاسعة والنصف عبر شاشة "النهار".