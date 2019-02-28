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تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ10 مارس

الخميس 28/فبراير/2019 - 04:10 م
تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ10 مارس
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 10 مارس وتطلب الاحراز ويطلب من وزارة الداخلية أسماء القتلى والمصابين بسجن وادي النطرون.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم. 

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