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شاهد.. فيديو نادر للأمير سعود الفيصل أثناء تحليقه بمقاتلة "F15"

الخميس 28/فبراير/2019 - 04:01 م
شاهد.. فيديو نادر للأمير سعود الفيصل أثناء تحليقه بمقاتلة F15
الأمير سعود الفيصل
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الفجر السعودي
 
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر لوزير الخارجية الأسبق الأمير الراحل سعود الفيصل، أثناء صعوده طائرة “F15” والتحليق فيها ضمن جولة شملت أربع طائرات، كانت تجري تجربتها قبل أن تشتريها المملكة.

وبدا في الفيديو الأمير تركي بن ناصر والفريق محمد صبري والأمير بندر بن سلطان الذي صافح الأمير سعود الفيصل لحظة نزوله من الطائرة، وتم تصوير الفيديو في ثمانينيات القرن الماضي.

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