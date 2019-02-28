شاهد.. فيديو نادر للأمير سعود الفيصل أثناء تحليقه بمقاتلة "F15"

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر لوزير الخارجية الأسبق الأمير الراحل سعود الفيصل، أثناء صعوده طائرة “F15” والتحليق فيها ضمن جولة شملت أربع طائرات، كانت تجري تجربتها قبل أن تشتريها المملكة.



