معارض قطري يفضح تميم وقبيلة الغفران تكشف سبب سحب جنسيتها





فضح المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أمير قطر تميم بن حمد، في تغريدة له على تويتر، على خلفية إستبعاد بعض من أفراد الأسرة الحاكمة، فيما كشفت قبيلة الغفران سبب سحب جنسيتها من قبل تنظيم الحمدين .





وقال المري إن تميم يبعد اللاعب القطري صاحب الإنجاز بطريقة همجية و غير حضارية ليقرب شقيقة جاسم من أجل التصوير الجماعي ، مضيفا: هذه هى المعاملة الحقيقية للقطريين من قبل الحكومة ما يكشف التعامل الحقيقي للأنانية و التعالي".

وأضاف المعارض القطرى، فى تغريداته، أن أحد منسوبي شرطة قطر يتطاول و يعتدي على مجموعة عمال تم جمعهم لتصوير احتفال فوز المنتخب القطري ، متسائلا: أين حقوق المقيمين و العمالة؟ متابعا: لقد ورث تميم حكماً مغتصباً دون وجه حق وملطخ بالغدر والخيانة و التآمر على الأمة وكان أمامه خياران إما إيقاف مخططات غدر العاق للأشقاء، واتباع نهج العاق و السير على خطى الخيانة، وهذا ما اختاره تميم.





وتزايد حالات القمع التى يمارسها تنظيم الحمدين ، ضد الشعب القطرى، خاصة القبائل القطرية التى تعارض تميم بن حمد، أمير قطر، لتتفاقم الاعتقالات واختفاء المعارضين القطريين، حيث سلطت المعارضة القطرية الضوء على أن خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية ليس المعارض الوحيد الذى اختفى .





وقال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أن قبيلة الغفران كشفت كواليساَ جديدة حول أسباب الخلاف، حيث قال حمد الغفران المتحدث باسم قبيلة الغفران أن السبب الأبرز وراء خلاف القبيلة مع النظام القطرى ولجوئهم للأمم المتحدة التمييز العنصرى والانتهاكات التى يمارسها ضدهم نظام الحمدين ".

وفق التقرير أكد حمد الغفران أن السلطات القطرية أسقطت عنهم الجنسية لرفضهم الانقلاب الذى قام به تميم بن حمد على والده الأمير حمد بن خليفة آل ثانى ، مشدداً على أن الأمم المتحدة تفاجئت بالتمييز الذى يمارسه النظام القطرى ضد قبيلة الغفران.

وتابع:"نحن متمسكون بحقوقنا"، لافتاً إلى الازدواجية التى يمارسها تميم بن حمد حيث يكرم يوسف القرضاوى الذى يفتى بقتل المدنيين فى الوقت الذى يقمع ويضطهد فيه ابناء الوطن.



