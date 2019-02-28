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الملك سلمان يهنئ رئيس الكونغو بمناسبة فوزه في الانتخابات

الخميس 28/فبراير/2019 - 03:59 م
الملك سلمان يهنئ رئيس الكونغو بمناسبة فوزه في الانتخابات
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالسيد فليكس تشيسكيدي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الكونغو التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب رئيس جمهورية الكونغو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
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