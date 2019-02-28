شاهد.. السبب الحقيقى لخلاف قطر مع قبيلة الغفران (فيديو)





كشف تقرير بثته قناة مباشر قطر، حقيقة الخلافات بين تنظيم الحمدين وقبيلة الغفران.





وقال التقرير إنه بعد وقت قليل من الموقف المحرج الذى تعرض له رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر على بن صميخ المرى خلال مؤتمر صحفى للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.





وتابع التقرير :"خرجت قبيلة الغفران لتكشف كواليساَ جديدة حول أسباب الخلاف فقد كشف حمد الغفران المتحدث باسم قبيلة الغفران أن السبب الأبرز وراء خلاف القبيلة مع النظام القطرى ولجوئهم للأمم المتحدة التمييز العنصرى والانتهاكات التى يمارسها ضدهم نظام الحمدين ".





وفق التقرير أكد حمد الغفران أن السلطات القطرية أسقطت عنهم الجنسية لرفضهم الأنقلاب الذى قام به تميم بن حمد على والده الأمير حمد بن خليفة آل ثانى ، مشدداً على أن الأمم المتحدة تفاجئت بالتمييز الذى يمارسه النظام القطرى ضد قبيلة الغفران .





وتابع:"نحن متمسكون بحقوقنا"، لافتاً إلى الازدواجية التى يمارسها تميم بن حمد حيث يكرم يوسف القرضاوى الذى يفتى بقتل المدنيين فى الوقت الذى يقمع ويضطهد فيه ابناء الوطن.







