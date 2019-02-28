مفاجأة قوية في أزمة مانشستر يونايتد ودي خيا

أقر البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بصحة ضربة الجزاء التي ارتكبها ضد لويس سواريز مهاجم برشلونة ، عقب خسارة الفريق الملكي على يد البلوجرانا 3-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.





وأراد كاسيميرو في بداية تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو أن يسلط الضوء على الأداء الرائع للفريق الملكي ضد برشلونة ، حيث قال: لقد عملنا وقاتلنا كثيراً، وكانت لدينا العديد من الفرص، لكن إذا لم تقتل خصمك بالأهداف، يمكن أن يؤذيك كثيراً، وهذا ما حدث.





وأضاف: عندما لا تقتل المباراة ضد فريق بهذه النوعية مثل برشلونة ، فإنه يمكن أن يسبب لك الكثير من الضرر وهذا ما حدث ، سددوا ثلاث تسديدات وسجلوا ثلاثة أهداف.





وحول الافتقار إلى الهدف ، لم يكن كاسيميرو قلقًا ، وقال: لديهم لاعبون رائعون ، لقد قدمنا ​​اليوم شوط أول عظيم ، وأعتقد أنه كان أفضل ما في العام ، لكننا لم نترجم فرصنا لأهداف ولم نحقق ذلك.





ثم سُئل عن ضربة الجزاء التي تسبب بها ضد لويس سواريز ، ورد كاسيميرو قائلا: ركلة الجزاء لسواريز كانت واضحة، ولهذا السبب لم أحتج على إحتسابها ، حاولت أن أخرج الكرة ولكن كان سواريز أكثر ذكاء مني، ولا شيء آخر.





وعن فينيسيوس جونيور ، قال كاسيميرو: التحدث عن فينيسيوس فقط غير عادل، فهو جريء وشجاع، ولا يخاف من أي شيء، ومستواه رائع هذا الموسم.





وحول فقدان الريال لأهداف كريستيانو رونالدو ، أوضح كاسيميرو: لا يمكننا الحديث عن كريستيانو رونالدو لأنه لم يعد معنا ، لدينا لاعبين ممتازين في فريقنا ونعمل على تسجيل العديد من الأهداف ، قبل أسبوع كنا نتحدث عن أن كريم بنزيمة هو أفضل رأس حربة في العالم، وأن فينيسيوس لاعبًا عظيمًا وأن لديه الكثير من المستقبل أمامه ، علينا أن نحارب بما لدينا من لاعبين.





وأتم: هزيمة مؤلمة، نحن حزينون، لكن الكأس بطولة انتهت بالفعل بالنسبة لنا، يجب أن نستمر ونفكر في ما تبقى من ألقاب.



