مهاجم مانشستر يونايتد يهدد راشفورد
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:13 م
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تألق البلجيكي رومايلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بالأمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي.
ونجح لوكاكو في قيادة مانشستر يونايتد للفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-1، بعدما سجل هدفين بمفرده فيما سجل آشلي يونج الهدف الثالث.
وقال لوكاكو في تصريحات نشرتها صحيفة الديلي ستار الإنجليزية: كنت أتمني فقط الحصول على فرصة بالخط الهجومي مع مانشستر يونايتد حصلت على الفرصة سعيد للغاية لأنني ساعدت الفريق على الفوز في المباراة.
واضاف: لا يهم إذا لعبت في اليسار أو اليمين أو الأمام ، أحاول دائماً أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، ما دام الفريق ينتصر ويمكنني المساهمة في الفوز ، فأنا سعيد.
واشارت الصحيفة إلى أن تصريحات لوكاكو تعد بمثابة تهديد واضح للمهاجم راشفورد والذي شارك بصفة أساسية في الفترة الماضية لكن تألق لوكاكو في مباراة كريستال بالاس قد يدفع سولسكير مدرب الفريق للاعتماد عليه في الفترة القادمة بشكل أساسي.
نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لرونالدو
أقر البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بصحة ضربة الجزاء التي ارتكبها ضد لويس سواريز مهاجم برشلونة ، عقب خسارة الفريق الملكي على يد البلوجرانا 3-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وأراد كاسيميرو في بداية تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو أن يسلط الضوء على الأداء الرائع للفريق الملكي ضد برشلونة ، حيث قال: لقد عملنا وقاتلنا كثيراً، وكانت لدينا العديد من الفرص، لكن إذا لم تقتل خصمك بالأهداف، يمكن أن يؤذيك كثيراً، وهذا ما حدث.
وأضاف: عندما لا تقتل المباراة ضد فريق بهذه النوعية مثل برشلونة ، فإنه يمكن أن يسبب لك الكثير من الضرر وهذا ما حدث ، سددوا ثلاث تسديدات وسجلوا ثلاثة أهداف.
وحول الافتقار إلى الهدف ، لم يكن كاسيميرو قلقًا ، وقال: لديهم لاعبون رائعون ، لقد قدمنا اليوم شوط أول عظيم ، وأعتقد أنه كان أفضل ما في العام ، لكننا لم نترجم فرصنا لأهداف ولم نحقق ذلك.
ثم سُئل عن ضربة الجزاء التي تسبب بها ضد لويس سواريز ، ورد كاسيميرو قائلا: ركلة الجزاء لسواريز كانت واضحة، ولهذا السبب لم أحتج على إحتسابها ، حاولت أن أخرج الكرة ولكن كان سواريز أكثر ذكاء مني، ولا شيء آخر.
وعن فينيسيوس جونيور ، قال كاسيميرو: التحدث عن فينيسيوس فقط غير عادل، فهو جريء وشجاع، ولا يخاف من أي شيء، ومستواه رائع هذا الموسم.
وحول فقدان الريال لأهداف كريستيانو رونالدو ، أوضح كاسيميرو: لا يمكننا الحديث عن كريستيانو رونالدو لأنه لم يعد معنا ، لدينا لاعبين ممتازين في فريقنا ونعمل على تسجيل العديد من الأهداف ، قبل أسبوع كنا نتحدث عن أن كريم بنزيمة هو أفضل رأس حربة في العالم، وأن فينيسيوس لاعبًا عظيمًا وأن لديه الكثير من المستقبل أمامه ، علينا أن نحارب بما لدينا من لاعبين.
وأتم: هزيمة مؤلمة، نحن حزينون، لكن الكأس بطولة انتهت بالفعل بالنسبة لنا، يجب أن نستمر ونفكر في ما تبقى من ألقاب.
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