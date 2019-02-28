رئيس الحزب الهندوسى الحاكم يتوقع زيادة شعبيته فى انتخابات أبريل بعد توترات باكستان

يتوقع حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، موجة من التأييد في الانتخابات المقبلة فى أبريل، بعد المواجهة المسلحة مع باكستان المجاورة، وفقا لمتحدث الحزب الهندوسى الحاكم.





وأعرب متحدث الحزب "يديورابال" عن ثقته بأن إجراءات مودي ستساعد حزب "بهاراتيا جاناتا" على استعادة السلطة في الولاية، بعد يوم من إسقاط طائرة حربية هندية واحدة على الأقل من قبل القوات الباكستانية، مع احتجاز طيار، وجاء ذلك في أعقاب هجوم نفذته طائرات هليكوبتر هندية على معسكرات للمتشددين مشتبه بهم في باكستان في 26 فبراير.





ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، قال يديورابال :"لقد جلب هذا موجة موالية لحزب في جميع أنحاء البلاد، وسيظهر تأثيره في الانتخابات".

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة هندية في أبريل ومايو، وأطلق مودي، الذي يسعى لولاية ثانية كرئيس للوزراء، حملته في يناير، رغم تراجع شعبيته خلال الانتخابات الإقليمية الأخيرة، والذى يواجه معارضة من راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض.

ومن المقرر أيضا إجراء الانتخابات في عدد من الولايات والأقاليم الاتحادية في الهند.

وأصبح مودي رئيساً للوزراء في مايو 2014 بعد فوز حزب بهاراتيا جاناتا، وهو حزب محافظ ووطني، في الانتخابات العامة الهندية الأخيرة.