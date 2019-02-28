النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة شققهم السكنية.





وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وهم "أدم. ش"، "مؤمن. أ"، و"حسام. ع"، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة.





تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.





قرار النيابة حول واقعة مصرع عروسين في الهرم





صرحت النيابة العامة بدفن جثتي عروسين لقيا مصرعهما إثر تسرب غاز داخل شقتهما، وذلك بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما.





وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن الزوجين الذين لقيا مصرعهما داخل شقتهما، يقيمان بمنطقة اللبيني، والزوج يدعي أحمد، وزوجته تدعي سالي، وتزوجا قبل أربعة أيام من وفاتهما.





كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة الهرم، دائرة قسم شرطة الهرم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده بتلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على جثتي عروسان داخل شقتهما بدائرة القسم.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، إلى أن الزوج في العقد الثالث من عمره، وزوجته في العقد الثاني من عمرها، ومتزوجان منذ أيام قليلة، ووفاتهما أثناء الاستحمام، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب الغاز حال استحمامهما.





وكشف تقرير مفتش الصحة إلى عدم وجود أيه إصابات ظاهرية بجسدهما، وأن وفاتهما طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



