حملات أمنية بالكاف و بنزرت تسفر عن تحرير أكثر من 500 محضر مروري

نظم إقليمي الحرس الوطني بالكاف وبنزرت بمشاركة مختلف إختصاصات الحرس الوطني، حملات أمنية يوم أمس الأربعاء 27 فيفري 2019.





وقد أسفرت الحملات، عن تحقيق أهم النتائج التالية:





- القبض على 62 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 03 سيارات و 05 دراجات نارية محل تفتيش.





- حجز 15 رخصة سياقة معلقة الصلوحية وتحرير 505 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.