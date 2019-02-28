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حملات أمنية بالكاف و بنزرت تسفر عن تحرير أكثر من 500 محضر مروري

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:03 م
حملات أمنية بالكاف و بنزرت تسفر عن تحرير أكثر من 500 محضر مروري
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مروى الجلاصي
 
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نظم إقليمي الحرس الوطني بالكاف وبنزرت بمشاركة مختلف إختصاصات الحرس الوطني، حملات أمنية يوم أمس الأربعاء 27 فيفري 2019.

وقد أسفرت الحملات، عن تحقيق أهم النتائج التالية:

- القبض على 62 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 03 سيارات و 05 دراجات نارية محل تفتيش.

- حجز 15 رخصة سياقة معلقة الصلوحية وتحرير 505 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.
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