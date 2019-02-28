ضابط أمن وطني يكشف نوع السيارات والأسلحة المستخدمة في اقتحام الحدود الشرقية
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:00 م
مروة هيكل
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تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وكشف اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الاخواني بأمن الدولة، عن نوع السيارات التى استخدمهتها المليشيات المسلحة فى اقتحام الحدود الشرقية لمصر، مشيرا الى انهم استخدموا سيارات تسمي "مارادونا" سيارات دفع رباعي، كونها السيارة المميزة لهم.
واشار الشاهد، الى ان العناصر استخدمت أسلحة آلية وآر بى جي، وكذلك الاسلحة الاسرائيلية "الاوزي"، وتسللوا الى داخل البلاد عن طريق مجموعتين أحدهما مترجل، وجزء أخر تسلل مستخدما سيارات، المجموعة الاولى المترجلة تولت لجنة المهمة توفير السيارات لهم ليستطيعوا التجول داخل القاهرة ووادى النطرون وابوزعبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
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