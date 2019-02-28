الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غزيرة بالقاهرة مساءً

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غير مستقرة خلال الساعات المقبلة مع وجود رياح شديدة اليوم، منوها أن الرياح على كافة أنحاء البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مع انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





وفي تصريحات صحفية، كشف رئيس الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم الخميس، وجود فرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون شديدة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد لباقي الأنحاء، لافتا إلى أنه هناك توقعات أن تمتد فرص الأمطار للقاهرة تكون خفيفة لمتوسطة مساءً.





وأشار عبدالعال، أنه مع يوم الجمعة من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، على أن تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية السبت المقبل، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.