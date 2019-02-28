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مد أجل الحكم على عاطل قتل مواطنا في مشاجرة بالمرج لـ٢٧ مارس

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:55 م
مد أجل الحكم على عاطل قتل مواطنا في مشاجرة بالمرج لـ٢٧ مارس
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل الحكم على عاطل قتل مواطنا بسبب مشاجرة بالمرج لجلسة ٢٧ مارس. 
  
صدر القرار برئاسة المستشار  محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و احمد ابراهيم محمد  وامانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عبد الظاهر البدري بقتل المجني عليه عبد الرحمن شلبي عمدا مع سبق الاصرار وتوجه الي المكان الذي ايقن مسبقا تواجده فيه وما ان ظفر به حتي قام بذبحه مستخدما سلاح ابيض "كتر" قاصدا من ذلك قتله محدثا اصابته التي اودت بحياته 

وكشفت شهادة محمود حسن انه علي اثر نشوب مشاجرة قام فيها المجني عليه بالقاء حجارة علي المتهم فقام المتهم  عقب ذلك بفترة زمنية  بمباغتة المجني عليه واثناء وقوفه بالطريق العام وذبحه بكتر

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