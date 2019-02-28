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ننشر نتائج آخر الحملات الأمنية بفندق الغلة

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:50 م
ننشر نتائج آخر الحملات الأمنية بفندق الغلة
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مروى الجلاصي
 
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في إطار التصدّي لكافة المظاهر المخلة بالأمن العام خاصّة منها الإستيلاء على الطريق العام دون ترخيص، قامت فرقة الطريق العمومي والوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بفندق الغلة يوم أمس الأربعاء 27 فيفري 2019، بحملة أمنيّة شملت مرجع النظر بمشاركة إدارة الشرطة البلدية.

وقد أسفرت الحملة، عن تحقيق أهمّ النتائج التالية:

- إلقاء القبض على 05 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تحرير 05 محاضر من أجل الإستيلاء على الطريق العام.

- تحرير 07 محاضر جبائية.

- القيام بـ 29 عمليّة حجز بضاعة مختلفة.

- تحرير 16 بين مخالفات ومحاضر مرورية.

- حجز 09 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
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