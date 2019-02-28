روسيا: لن نؤيد المشروع الأمريكي حول فنزويلا في الأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها لن تدعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا.

وقالت زاخاروفا في إحاطتها الإعلامية: "إنه نفس المزيج الغوغائي والاتهامات الملفقة والشروط الابتزازية".

وأضافت زاخاروفا: "بالطبع، روسيا لن تستطيع دعم مشروع كهذا".