روسيا: لن نؤيد المشروع الأمريكي حول فنزويلا في الأمم المتحدة
الخميس 28/فبراير/2019 - 01:49 م
وكالات
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية
الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها لن تدعم مشروع القرار الأمريكي في
مجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا.
وقالت زاخاروفا في إحاطتها الإعلامية:
"إنه نفس المزيج الغوغائي والاتهامات الملفقة والشروط الابتزازية".
وأضافت زاخاروفا: "بالطبع، روسيا لن
تستطيع دعم مشروع كهذا".
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