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روسيا: لن نؤيد المشروع الأمريكي حول فنزويلا في الأمم المتحدة

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:49 م
روسيا: لن نؤيد المشروع الأمريكي حول فنزويلا في الأمم المتحدة
زاخاروفا
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وكالات
 
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها لن تدعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا.

 

وقالت زاخاروفا في إحاطتها الإعلامية: "إنه نفس المزيج الغوغائي والاتهامات الملفقة والشروط الابتزازية".

 

وأضافت زاخاروفا: "بالطبع، روسيا لن تستطيع دعم مشروع كهذا".

 

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