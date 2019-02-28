ديكتاتور كوريا الشمالية يجيب عن أسئلة الصحفيين لأول مرة.. و"ترامب" يطالبهم بعدم الضحك

أجاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على أسئلة الصحفيين الأجانب للمرة الأولى، اليوم خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى فيتنام، والذي نصح الصحفيين من جانبه، بأن "هذا ليس مثل التعامل مع ترامب".

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل" البريطانية،أنه على الرغم من انتهاء الاجتماع المرتقب بالفشل المفاجئ عندما انسحب ترامب بسبب رفضه تخفيف العقوبات عن بيونجيانج، فقد تجاوب كيم، مع عددًا من الأسئلة لوسائل الإعلام العالمية صباح اليوم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان "مستعدا لنزع السلاح النووي"، قال كيم من خلال مترجم: "إن لم أكن على استعداد للقيام بذلك، فلن أتواجد هنا الآن"- وهي إجابة أثارت مديح قوي من نظيره، وقال ترامب، إنها "إجابة جيدة"، ثم انتقل إلى مخاطبة المراسلين الصحفيين قائلاً: "قد يكون هذا أفضل إجابة قد سمعتها".

ثم سُئل زعيم كوريا الشمالية، عما إذا كان راغباً في اتخاذ "خطوات ملموسة" نحو نزع السلاح النووي، لكنه كان أكثر مراوغة، قائلاً: "هذا ما نناقشه الآن".

ثم حذّر ترامب المراسلين المجتمعين: "لا ترفع صوتك من فضلك، هذا ليس مثل التعامل مع ترامب"، بينما أضاف كيم "يبدو أنهم جميعا قلقون."

وفي سؤال أخير لـ"كيم" عما إذا كانت حقوق الإنسان مدرجة في جدول أعمال الاجتماع، لكن ترامب سارع إلى القول بأن الاثنين سيناقشان ببساطة كل شيء".

وقال ترامب، إن الجانبين يجريان مناقشات مثمرة للغاية"، ولكن بعد ساعات قليلة فقط، كان المزاج قد توتر.

وقال الرئيس الأمريكى لاحقاً، إنه شعر بأنه مضطر للخروج من الاجتماع، بعد أن طالب كيم برفع جميع العقوبات الأمريكية مقابل نزع السلاح النووي جزئياً فقط.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "كان الأمر يتعلق بالعقوبات، أرادوا رفع العقوبات في مجملها ولم نتمكن من فعل ذلك"، وأضاف :"في بعض الأحيان يتعين عليك المغادرة، وهذا كان الوقت المناسب".

وقبل الاجتماع، تحدث الزعيمان بشكل مشترك مع وسائل الإعلام، حيث قال كيم، إن العديد من الناس كانوا "متشككين" بشأن القمة، وأضاف: "أنا متأكد من أنهم جميعاً سيراقبون اللحظة التي نجلس فيها معاً، جنباً إلى جنب، كما لو أنهم يشاهدون فيلماً خيالياً".