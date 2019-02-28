لقاء مصرى رومانى كهربائى لبحث التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد Stefan Radu Opera وزير بيئة الأعمال والتجارة والإستثمار الرومانى والوفد المرافق له بحضور سفير رومانيا بالقاهرة وعدد من ممثلى الشركات الرومانية المتخصصة فى مجال الكهرباء لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء ، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية بالقاهرة.





ورحب وزير الكهرباء فى بداية اللقاء بالتعاون مع الشركات الرومانية مؤكداً علىالاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة للتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومستثمرى القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر، حيث تم استعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى مشيراً إلى النجاح الذى حققه لسد فجوة العجز فى الانتاج وتحويلها إلى وجود إحتياطى.





وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيعموضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.





وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه بالتعاون مع الشركات الرومانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ومجال العدادات الذكية .





وأشاد Stefan Radu Opera وزير بيئة الأعمال والتجارة والإستثمار الرومانى بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.





وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار على ارض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية التعاون فى مجال العدادات الذكية وإتاحة الفرصة لفتح السوق أمام الشركات المصرية للإستثمار فى رومانيا وكذلك تذليل أية عقبات لتشجيع الشركات الرومانية للإستثمار على أرض مصر.





ووجه وزير بيئة الأعمال والتجارة والإستثمار الرومانى الدعوة للدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وقيادات قطاع الكهرباء ووفد فنى من الجانب المصرى لزيارة رومانيا وتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على أنشطة وأعمال الشركات الرومانية على أرض بلادها، حيث تأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.







