نشرة أخبار الظهيرة..السيسي يصدر قرارا جمهوريًا جديدًا..والإمارات تشيد أكبر مخزن للنفط في العالم

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، العناية الإلهية تنقذ 48 راكبا ألمانيا من كارثة بمطار القاهرة، والإمارات تشيد أكبر مخزن للنفط في العالم.

العناية الإلهية تنقذ 48 راكبا ألمانيا من كارثة بمطار القاهرة

رفعت سلطات مطار القاهرة، حالة الطوارئ إلى القصوى، صباح اليوم الخميس، بسبب عطل فني تعرضت له طائرة شركة خدمات البترول القادمة من الغردقة، ما استدعى اتخاذ إجراءات مشددة قبل هبوطها.

قرار جمهوري جديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

الإمارات تشيد أكبر مخزن للنفط في العالم

وقعت شركتا بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن" الكورية الجنوبية الأربعاء اتفاقية لبناء أكبر خزان للنفط في العالم.

وفد كوري شمالي يتوجه إلى الصين في أعقاب قمة كيم ترامب

أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الخميس أن وفدا من كوريا الشمالية توجه إلى الصين عقب انتهاء قمة هانوي بين الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب وكوريا الشمالية كيم جونغ أون.

سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا

تلقى سلطان عمان قابوس بن سعيد، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حول العلاقات الثنائية.