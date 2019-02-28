بعد فوز رامي مالك بـ"الأوسكار" الصين تتراجع عن موقفها من فيلمه
الخميس 28/فبراير/2019 - 11:54 ص
الفجر الفني
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تراجعت الصين عن موقفها من فيلم السيرة الذاتية الدرامي الشهير "Bohemian Rhapsody" للنجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، وقررت عرضه في صالات السينما الخاصة بها بعد أن منعت عرضه في السابق.
وكان السبب الرئيسي لمنع الفيلم من العرض هو تناوله قصة ميول المغني العالمي فريدي ميركوري الجنسية ووفاته بسبب الإيدز.
الفيلم من إخراج بريان سينجر، ويتناول قصة حياة المغني الراحل الشهير فريدي ميركوري، خلال إعادة تجسيد حفل "Live Aid" الشهير، ويشارك في بطولته الكثير من النجوم من بينهم "رامي مالك وبن هاردي وجويليم لي ولوسي بوينتون وجوزيف مازيلو" وغيرهم.
وحصل الفيلم على الكثير من الجوائز من بينها جائزة جولدن جلوب وجائزة البافتا بالإضافة إلى جائزة الأوسكار في أكثر من فئة مختلفة.
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