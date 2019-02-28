عمرو جمال يؤدي جلسة في الجيم

أدى عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجت.





وأدى عمرو جمال، جلسة في الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.





ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.



