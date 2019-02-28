اتحاد الكرة: الدولة قررت تأجيل كأس مصر لحماية جماهير الأهلي والزمالك

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن قرار تأجيل مباريات كأس مصر بين الزمالك والمقاصة والأهلي وبيراميدز جاء من الدولة ولا يوجد لأي طرف علاقة بذلك من قريب أو بعيد.





وقال "سويلم" في تصريحات إذاعية: " الدولة من اتخذت قرار تأجيل مباريات كأس مصر ولم يكن لاتحاد الكرة أو أي نادي دخل أوعلاقة بالموضوع "





ورد سويلم علي سؤال أن التأجيل جاء انتصار للنادي الأهلي وتنفيذا لرغباته، قائلا إن مصلحة مصر فوق الجميع والسبب المباشر وراء القرار كان الخوف من الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك بعد أن وصل الاحتقان لدرجة عالية وأيضا من أجل عدم تعكير أجواء استقبال مصر لكأس الأمم الإفريقية كان 2019 .





وأكد سويلم أن البعض يسعي للوقيعة بين جمهور قطبي الكرة المصرية وإثارة النعرات العنصرية فيما بينهما ولكن هناك يقظة وترصد لهذه الخطوات وسيتم التصدي لها بكل قوة وحسم من أجل استقرار الوضع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



