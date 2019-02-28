اتحاد الكرة: الدولة قررت تأجيل كأس مصر لحماية جماهير الأهلي والزمالك
الخميس 28/فبراير/2019 - 11:53 ص
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن قرار تأجيل مباريات كأس مصر بين الزمالك والمقاصة والأهلي وبيراميدز جاء من الدولة ولا يوجد لأي طرف علاقة بذلك من قريب أو بعيد.
وقال "سويلم" في تصريحات إذاعية: " الدولة من اتخذت قرار تأجيل مباريات كأس مصر ولم يكن لاتحاد الكرة أو أي نادي دخل أوعلاقة بالموضوع "
ورد سويلم علي سؤال أن التأجيل جاء انتصار للنادي الأهلي وتنفيذا لرغباته، قائلا إن مصلحة مصر فوق الجميع والسبب المباشر وراء القرار كان الخوف من الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك بعد أن وصل الاحتقان لدرجة عالية وأيضا من أجل عدم تعكير أجواء استقبال مصر لكأس الأمم الإفريقية كان 2019 .
وأكد سويلم أن البعض يسعي للوقيعة بين جمهور قطبي الكرة المصرية وإثارة النعرات العنصرية فيما بينهما ولكن هناك يقظة وترصد لهذه الخطوات وسيتم التصدي لها بكل قوة وحسم من أجل استقرار الوضع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
لاسارتي يحسم موقفه من صفقة الموسم في الأهلي
وحسم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
وحصل مسؤولو الأهلي على عدد من الترشيحات للاعبين أجانب لبحث ضم أحدهم في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة لاسارتي في صفقة جديدة قوية.
وأجل لاسارتي مناقشة الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق، في الوقت الحالي في ظل المباريات المتتالية التي يخوضها الفريق، على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع كاملا.
مخطط ثنائي الأهلي للرحيل إلى أوروبا
ويخطط كريم وليد نيدفيد ومحمد هاني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
ويبحث وكيلا كريم وليد ومحمد هاني، تسويقهما في أوروبا، وجلب عروض لهما بعد تألقهما خلال المباريات في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
Advertisements