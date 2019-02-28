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بعد الاستقالة.. ظريف في مرمى البرلمان الإيراني

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:51 ص
بعد الاستقالة.. ظريف في مرمى البرلمان الإيراني
ظريف
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وكالات
 
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يبدو أن أزمة استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم تقف عند رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التخلي عن الوجه الدبلوماسي الأبرز في البلاد، إذ أعلن عدد من النواب أنهم طالبوا باستجواب ظريف.

 

فقد أفادت وكالة مهر الإيرانية الخميس أن 15 نائبًا تقدموا بطلب لاستجواب ظريف، الذي أعلن استقالته مساء الاثنين.

 

وطالب النواب رئيس البرلمان علي لاريجاني باستدعاء وزير الخارجية للرد على أسئلة حول استقالته، متهمينه بالتقليل من أهمية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران.

 

يذكر أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، وجه دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني الأربعاء لزيارة دمشق، في استثناء بروتوكولي.

 

وكان الرئيس الإيراني رفض الأربعاء، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما ورد على الموقع الإلكتروني للحكومة. وكتب روحاني في رسالة إلى ظريف "أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد ونحن لا نوافق عليها".

 

وقال في خطاب نشرته وكالة الأنباء الإيرانية أيضاً: "لأنك كما وصفك قائد الثورة الإسلامية الأمين والشجاع والأبي وفي طليعة المواجهة أمام الضغوط الأميركية الشاملة، فإنني لا أوافق على استقالتك لأنها تتنافى مع مصالح البلاد.

 

 

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