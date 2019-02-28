لماذا حذف حسام حبيب منشور تهنئته لأنغام على زواجها؟

Advertisements

أثار الفنان حسام حبيب الجدل حوله بعد حذفه تهنئة زواج الفنانة أنغام والموزع أحمد إبراهيم التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".



واستبدل حسام التهنئة بعزاء ضحايا حادث محطة مصر الذي وقع أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل أكثر من ٢٠ راكبًا وإصابة العشرات.



وكان العديد من الفنانين قد اختلفوا بين مؤيد ومعارض لزيجة أنغام الاخيرة خصوصا مع التصريحات التي أطلقتها زوجة أحمد إبراهيم الحالية والتي اتهمت فيها أنغام بسرقة زوجها.