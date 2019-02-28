سواريز أفضل نجوم برشلونة في الكلاسيكو (صورة)
الخميس 28/فبراير/2019 - 11:49 ص
علي نبوي
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حصل لويس سواريز مهاجم برشلونة، على أعلى نسبة تقييم بين لاعبي الفريق الكتالوني خلال مباراة الأمس أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ووفقا لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية فإن سواريز صاحب هدفين في مرمى ريال مدريد حصل على 9 من 10 متصدرا لاعبي برشلونة كأعلى نسبة تقييم فيما جاء الحارس تير شتيجن في المركز الثاني بحصوله على 8.
وفيما يلي تقييم لاعبي برشلونة في الكلاسيكو :-
تير شتيجن 8
سيميدو 5
بيكيه 6
لينغليت 6
جوردي ألبا 7
بوسكيتس 6
سيرجي روبيرتو 6
راكيتيتش 6
ميسي 6
ديمبلي 7
لويس سواريز 9
كوتينيو 6
فيدال 6
أرثر 6
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