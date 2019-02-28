توقعات بتراجع أسعار 6 أصناف من الخضروات أبريل المقبل





توقعت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية انخفاض أسعار 6 أصناف بداية شهر إبريل المقبل مع طرح محصول الصيف الجديد.





وقالت الشعبة إن الأصناف المتوقع انخفاض أسعارها هى الملوخية والكوسة والفلفل والباذنجان والخيار والبسلة فى ظل تحسن الأحوال الجوية التى أثرت على حجم الإنتاج فى الفترة الماضية.





وسجل سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 20 إلى 25 جنيهًا ، والبسلة 15 جنيهًا ، والباذنجان 10 جنيهات ، والقلقاس من 8 إلى 10 جنيهات ، والملوخية 16 جنيهًا ، والفلفل من 8 إلى 10 جنيهات ، والليمون من 10 إلى 12 جنيهًا ، والبصل من 5 إلى 7.5 جنيهات ، والبطاطس من 7 إلى 8 جنيهات ، والطماطم من 6 إلى 8 جنيهات ، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات ، والكوسة من 7 إلى 10 جنيهات جملة ، ومن 10 إلى 11 جنيهًا للمستهلك.





بينما استقرت أسعار الفاكهة ، حيث سجل كيلو البرتقال سعر من 1.5 إلى 2 جنيه جملة ، ومن 3 إلى 5 جنيهات للمستهلك ، واليوسفى من 2 إلى 3 جنيهات جملة ، من 4 إلى 5 جنيهات للمستهلك ، والرمان 3 جنيهات ، والفراولة من 7 إلى 8 جنيهات جملة ، ومن 8 إلى 10 جنيهات للمستهلك ، والتفاح بجميع أصنافه وأنوعه من 8 إلى 30 جنيهًا فى الجملة وللمستهلك من 10 إلى 35 جنيهًا ، والكنتالوب من 4 إلى 6 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 10 جنيهات للمستهلك ، والجوافة من 3 إلى 5.5 جملة ومن 6 إلى 7.5 جنيهات للمستهلك ، والموز من 3.5 إلى 4.5 جنيه جملة ، ومن 5 إلى 8 جنيهات للمستهلك والتين البرشومى من 4 إلى 6 جنيهات جملة ومن 6 إلى 8 للمستهلك.





وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة إن شهر إبريل المقبل سيشهد دخول محصول جديد من الخضروات ، وبالتالى ستنخفض الأسعار التى بدأت تتراجع من جديد فى ظل توافر المعروض بالسوق عقب زيادة أسعار بعض الأصناف نتيجة الموجة الباردة التى أثرت على حجم الإنتاج ، وبالتالى على الأسعار بالزيادة ، متوقعًا أن تنخفض أسعار معظم أنواع الخضروات والفاكهة بسبب زيادة المعروض بعد طرح محصول الصيف.



