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"كفاياك أعذار" لـ تامر حسني يتخطى الـ 33 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:47 ص
كفاياك أعذار لـ تامر حسني يتخطى الـ 33 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب
تامر حسني
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شيماء عطية
 
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لا يزال فيديو كليب "كفاياك أعذار" للمطرب تامر حسني تحقيق نجاح كبير منذ طرحه على موقع "يوتيوب" حيث وصلت نسب مشاهدة الكليب حتى الآن إلى أكثر من ٣٣ مليون و٦٢٦ ألف مشاهدة.

كليب " كفاياك اعذار" كلمات هانى أبو النجا، ألحان تامر على، وتوزيع يحيى يوسف، وإخراج مازن نيازي.

وطرح الكليب ضمن ألبوم "عيش بشوقك" الذي تعاون فيه تامر مع كبار الملحنين والشعراء في الوطن العربي، كما قدم أغاني مشتركة مع عدد من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي من بينهم الشاب خالد.
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