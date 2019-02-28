الشاب خالد يلتقي بمطرب البوب آندي بحفل غنائي في أمريكا 27 أبريل
الخميس 28/فبراير/2019 - 11:44 ص
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
يستعد المطرب الجزائري الشاب خالد، لإحياء حفل موسيقي جديد في الولايات المتحدة مع المطرب العالمي آندي.
ومن المزمع إقامة الحفل في السابع والعشرين من أبريل المقبل على المسرح اليوناني بلوس أنجلوس.
ومن المقرر أن يقدم الشاب خالد باقة من أشهر أغنياته، إلى جانب أغانية الجديدة.
ومن المزمع إقامة الحفل في السابع والعشرين من أبريل المقبل على المسرح اليوناني بلوس أنجلوس.
ومن المقرر أن يقدم الشاب خالد باقة من أشهر أغنياته، إلى جانب أغانية الجديدة.
Advertisements