عاجل.. الحكومة الهندية تعقد اجتماعا أمنيا طارئا على خلفية الصراع مع باكستان
الخميس 28/فبراير/2019 - 11:43 ص
محمد حسين
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عقدت الحكومة الهندية، اجتماعًا أمنيًا طارئًا، مع رؤساء الأجهزة الثلاثة في نيودلهي، وسط التصعيد في خط السيطرة، وسط التصعيد على خط السيطرة والحديث عن ضربة رئيسية أخرى ضد باكستان.
وقال مسؤول حكومي كبير لـ"سبوتنيك": "إن الاجتماع الأول، الذي ترأسه وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان. في حين ستجتمع لجنة مجلس الوزراء المعنية بالأمن برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في الساعة 1830 (بتوقيت الهند الرسمي) مساء اليوم الخميس".
وأكد المسؤول، أنه تم عقد اجتماع الحكومة، على خلفية العديد من التقارير التي تشير إلى تحرك القوات والمعدات على كلا الجانبين باتجاه الحدود.
وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، فإن الجيش الهندي والقوات الجوية والبحرية، سيعقدون مؤتمرا صحفيا مشترك بشأن الوضع الأمني بين الهند وباكستان في 05:00 اليوم الخميس.
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