عاجل.. شريف إكرامي يتعرض للإصابة ويغادر مران الأهلي (صورة)

تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة، خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





واضطر إكرامي لمغادرة مران الفريق الأحمر، رفقة خالد محمود طبيب الفريق، عقب تعرضه للإصابة خلال التقسيمة التي أجراها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران اليوم.





ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وتعرض إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة خفيفة، في مران اليوم استعدادا لموقعة بتروجت في الدوري.





واستكمل إسلام محارب نجم الأهلي المران بشكل طبيعي استعدادا لمباراة بتروجت في الدوري.