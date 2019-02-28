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عاجل.. شريف إكرامي يتعرض للإصابة ويغادر مران الأهلي (صورة)

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:40 ص
عاجل.. شريف إكرامي يتعرض للإصابة ويغادر مران الأهلي (صورة)
اكرامي
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علي نبوي
 
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تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة، خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واضطر إكرامي لمغادرة مران الفريق الأحمر، رفقة خالد محمود طبيب الفريق، عقب تعرضه للإصابة خلال التقسيمة التي أجراها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة خفيفة، في مران اليوم استعدادا لموقعة بتروجت في الدوري.

واستكمل إسلام محارب نجم الأهلي المران بشكل طبيعي استعدادا لمباراة بتروجت في الدوري.

وخصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جزء كبيرا في مران اليوم لتدريبات الكرة وتنفيذ بعض الجمل الفنية، ونقل تعليمات للاعبين فيما يتعلق بالجانب الفني.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة ثلاث مجموعات، إلى جانب التركيز على الكرات العرضية، وحرص لاسارتي على منح تعليمات فنية خاصة للاعبين.
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المزيد عن: كورة كرة شريف اكرامي رياضة الاهلي
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