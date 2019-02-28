25.3 مليون جنيه خسائر "ليسيكو مصر" خلال 9 شهور
الخميس 28/فبراير/2019 - 11:40 ص
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
علنت شركة ليسيكو مصر عن القوائم المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، حيث أسفرت النتائج عن تحولها للخسائر على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لللبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت خسائر بلغت 25.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 30.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة السابقة إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، وفي المقابل ارتفعت تكلفة المبيعات في الفترة الحالية إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل تكلفة بلغت 1.37 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، ارتفعت خسائر الشركة إلى 69.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 41.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
Advertisements
- 4 مليون جنيه خسائر "جلاكسوسميثكلاين" في 2016
- 106 مليون جنيه أرباح "دايس" خلال النصف الأول من العام الجاري
- 6.4 % ارتفاع في أرباح "العربية للأسمنت" خلال 9 شهور
- 30.7 مليون جنيه أرباح "ليسكو مصر" خلال 9 أشهر
- 11.2مليون جنيه خسائر "اراب ديري" خلال 9 أشهر
- 233 مليون جنيه خسائر "السويس للأسمنت" خلال 9 أشهر
- 131.3 مليون جنيه أرباح دايس خلال 9 شهور
- 239.5 مليون جنيه أرباح "العز الدخيلة للصلب" خلال 9 شهور
- ارتفاع أرباح "جلاكسوسميثكلاين" بنسبة 240% خلال 9 أشهر
- تراجع أرباح "إم إم جروب" بنسبة 6.6% خلال 2017