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25.3 مليون جنيه خسائر "ليسيكو مصر" خلال 9 شهور

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:40 ص
25.3 مليون جنيه خسائر ليسيكو مصر خلال 9 شهور
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نيفين سمير
 
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علنت شركة ليسيكو مصر عن القوائم المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018،  حيث أسفرت النتائج عن تحولها للخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لللبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت خسائر بلغت 25.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 30.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة  السابقة إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، وفي المقابل ارتفعت تكلفة المبيعات في الفترة الحالية إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل تكلفة بلغت 1.37 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، ارتفعت خسائر الشركة إلى 69.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 41.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



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