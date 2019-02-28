عاجل.. العناية الإلهية تنقذ 48 راكبا ألمانيا من كارثة بمطار القاهرة

رفعت سلطات مطار القاهرة، حالة الطوارئ إلى القصوى، صباح اليوم الخميس، بسبب عطل فني تعرضت له طائرة شركة خدمات البترول القادمة من الغردقة، ما استدعى اتخاذ إجراءات مشددة قبل هبوطها.





مصادر بالمطار، قالت إن قائد رحلة طائرة خدمات البترول الرحلة رقم 160 القادمة من الغردقة، وعلى متنها 48 راكبا ألمانيا، بالإضافة إلى طاقم الضيافة، فوجئ بوجود عطل فني داخل كابينة القيادة، ولكن العناية الإلهية أنقذته، وقام على الفور بإبلاغ برج المراقبة الذي طلب من السلطات بمطار القاهرة اتخاذ إجراءات الطوارئ، وخصص ممر الطوارئ لهبوط الطائرة وإبلاغ سيارات الإطفاء والإسعاف والحجر الصحي، قبل أن تنجح في الهبوط بنجاح.



