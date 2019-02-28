ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مخطط ثنائي الأهلي للرحيل إلى أوروبا

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:42 ص
مخطط ثنائي الأهلي للرحيل إلى أوروبا
الاهلي
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يخطط كريم وليد نيدفيد ومحمد هاني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

ويبحث وكيلا كريم وليد ومحمد هاني، تسويقهما في أوروبا، وجلب عروض لهما بعد تألقهما خلال المباريات في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
 
الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.


ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.


ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- طلائع الجيش  25 نقطة

9- حرس الحدود  25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15-  إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة  20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة
Advertisements
المزيد عن: محمد هاني كورة كريم نيدفيد كرة رياضة الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
x
15:00
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
x
16:00
بتروجت