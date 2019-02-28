ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجوم من هوليوود يمتلكون موهبة الغناء بجانب التمثيل

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:39 ص
نجوم من هوليوود يمتلكون موهبة الغناء بجانب التمثيل
طباعة
Advertisements
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

إشتهرت هولويوود بتعدد مواهب العديد من نجومها فقلما نجد نجم من نجوم هوليوود تقتصر إمكانياته على التمثيل فقط.

 

وكشفت مجلة US W ان هناك العديد من نجوم ونجمات هوليوود اشتهروا بموهبتهم الكبيرة في التمثيل بينما كانوا يخفون قدراتهم في الغناء عن الجمهور والتي تؤهلهم ليكونوا من اشهر المطربين اذا ارادوا ذلك.

 

ومن بين هؤلاء النجوم ، النجمة كريستين ستيورات نجمة افلام "توايلايت"  التي اثبتت قدراتها على الغناء حين غنت  احد مشاهد فيلم  Into the Wild.

 

وايضا النجمة الشابة ايما ستون التي اظهرت موهبة خارقة في الغناء بعد تألقها في فيلم لا لا لاند الموسيقي مع النجم ريان جوسلنج.

 

وكذلك النجمة جينفر لورانس التي اكدت امتلاكها لموهبة غناء قديرة بعد غنائها في الجزء الأول من فيلم The Hunger Games.

 

كما اثبتت النجمة سكارليت جوهانسن قدرتها على الغناء بعد مفاجئتها للجمهور بموهبتها في فيلم الرسوم المتحركة SING الذي اظهر موهبتها الغنائية الكبيرة.

 

وكان لفيلم  SING ايضا دور في اظهار موهبة كل من النجم الانجليزي الشاب تارون ايجرتون والنجمة الكبيرة ريز ويزرسبون في الغناء.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم محمد حماقي الجديد
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
x
15:00
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
x
16:00
بتروجت