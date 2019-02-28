نجوم من هوليوود يمتلكون موهبة الغناء بجانب التمثيل

إشتهرت هولويوود بتعدد مواهب العديد من نجومها فقلما نجد نجم من نجوم هوليوود تقتصر إمكانياته على التمثيل فقط.

وكشفت مجلة US W ان هناك العديد من نجوم ونجمات هوليوود اشتهروا بموهبتهم الكبيرة في التمثيل بينما كانوا يخفون قدراتهم في الغناء عن الجمهور والتي تؤهلهم ليكونوا من اشهر المطربين اذا ارادوا ذلك.

ومن بين هؤلاء النجوم ، النجمة كريستين ستيورات نجمة افلام "توايلايت" التي اثبتت قدراتها على الغناء حين غنت احد مشاهد فيلم Into the Wild.

وايضا النجمة الشابة ايما ستون التي اظهرت موهبة خارقة في الغناء بعد تألقها في فيلم لا لا لاند الموسيقي مع النجم ريان جوسلنج.

وكذلك النجمة جينفر لورانس التي اكدت امتلاكها لموهبة غناء قديرة بعد غنائها في الجزء الأول من فيلم The Hunger Games.

كما اثبتت النجمة سكارليت جوهانسن قدرتها على الغناء بعد مفاجئتها للجمهور بموهبتها في فيلم الرسوم المتحركة SING الذي اظهر موهبتها الغنائية الكبيرة.

وكان لفيلم SING ايضا دور في اظهار موهبة كل من النجم الانجليزي الشاب تارون ايجرتون والنجمة الكبيرة ريز ويزرسبون في الغناء.



