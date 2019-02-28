"ترودو" يرفض الدعوات إلى الاستقالة بشأن قضية شركة إس إن سي لافالين

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إنه "لا يوافق بالتأكيد" على شهادة المدعي العام السابق، جودي ويلسون-رايبولد، بأنها واجهت "ضغطًا مستمرًا" و "تهديدات خفية" من مكتبه ، مما دفعها لمساعدة شركة هندسة مونتريال إس إن سي لافالين على تجنب إجراء محاكمة جنائية، وفقًا لتقرير شبكة "جلوبال نيوز".





وأثناء حديثه مع الصحفيين في مونتريال، أوضح "ترودو"، وهو زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، أنه لن يستقيل، على الرغم من مطالب المعارضة.





وأضاف، أنه سيقرأ بعناية مزاعم المدعي العام السابق، بأن العديد من المسؤولين من إدارته حاولوا إجبارها على التدخل لمساعدة شركة مونتريال على تجنب الإجراءات الجنائية.





وفي وقت سابق، طالب زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كندا، وعضو البرلمان المحافظ أندرو شير، رئيس الوزراء جاستين ترودو بالاستقالة بعد تورطه في فضيحة شركة إس إن سي لافالين.





ويتهم ثمانية من كبار مديري شركة إس إن سي لافالين برشوة مسؤولين أجانب. وقد بدأت هذه القضية من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية في العام 2012. والنقطة الرئيسية للاتهام هي أن الشركة رشت المسؤولين الليبيين بهدف الحصول على عقود بمليارات الدولارات.



