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سعر الدولار في 7 بنوك مصرية اليوم الخميس 28 فبراير ختام التعاملات الشهرية والاسعار يواصل الاستقرار

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:15 ص
سعر الدولار في 7 بنوك مصرية اليوم الخميس 28 فبراير ختام التعاملات الشهرية والاسعار يواصل الاستقرار
سعر الدولار في 7 بنوك
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واصلت اسعار الدولار استقرارها في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس ختام تعاملات الاسبوع والذي يوافق ختام تعاملات شهر فبراير اليوم 28-2-2019، وننشر فيما يلي سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 28 فبراير 2019 وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 سجل متوسط سعر الدولار نحو 17.47 جنيها للشراء ، ومنحو 17.59 جنيها للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار نحو 17.46 جنيه للشراء
سجل الدولار نحو 17.56 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
سجل الدولار نحو 17.46 جنيه للشراء
سجل الدولار نحو 17.56 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار نحو 17.47 جنيه للشراء
سجل الدولار نحو 17.57 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل الدولار نحو 17.47 جنيه للشراء
سجل الدولار نحو 17.57 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل الدولار اليوم 17.48 جنيه للشراء
سجل الدولار اليوم 17.58 جنيه للبيع

 سعر الدولار في البنوك الخاصة الأخرى
وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، فيما سجل سعر الدولار 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.52 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في 7 بنوك مصرية اليوم الخميس 28 فبراير ختام التعاملات الشهرية والاسعار يواصل الاستقرار 

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