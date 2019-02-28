شركة طيران صينية تنجح فى تسيير أول رحلة دولية باستخدام الوقود الحيوي
الخميس 28/فبراير/2019 - 09:24 ص
وكالات
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أعلنت شركة الطيران
الصينية "تشاينا ساوثرن إيرلاينز" أنها نجحت فى تسيير أول رحلة دولية باستخدام
الوقود الحيوى.
وذكرت الشركة
–فى بيان اليوم- أن الرحلة تمت بطائرة من طراز "إيرباص إيه 320 نيو" المجهزة
بممر واحد، بين مدينة "تولوز" الفرنسية ومدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ
جنوبى الصين، موضحة أن الوقود المستخدم فى الرحلة يحتوى على 10% من الوقود الحيوى المستخلص
من قصب السكر.
وأشارت الشركة
–التى تملك حاليا أسطولا مكونا من 840 طائرة تحتل به المرتبة الأولى فى آسيا والثالثة
على مستوى العالم- إلى أنها أولت اهتماما بالبحوث العالمية لوقود الطيران الحيوى والتطبيق
التجارى لتكنولوجيا وقود الطيران الحيوى خاصة فى الصين، سعيا وراء التنمية الخضراء.
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