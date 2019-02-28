الأهلي يتلقى صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود

تلقى مسؤولو النادي الأهلي، ضربة موجعة في مدة غياب نجم الفريق محمد محمود، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.





وسيغيب محمد محمود، عن الأهلي، حتى يناير المقبل من عام 2020 وهو ما يعنى مرور عام كامل بعد موعد إجرائه جراحة قطع الرباط الصليبي، ليعود إلى التدريبات الجماعية للفريق والمشاركة في المباريات.





وسيسافر اللاعب إلى ألمانيا 3 مرات، ستكون أهمها عندما يتوجه إلى هناك فى مرحلة العلاج الطبيعى والمحدد لها بداية شهر أبريل المقبل.





,ظهر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا وخضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الركبة.

وحرص محمود على متابعة مران فريقه المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادس بالجزيرة قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم بحرارة وقاموا بالاطمئنان عليه بعد جراحة الرباط الصليبي.

الجدير بالذكر أن محمود قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة بالشوط الثاني والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يغيب محمود عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر، حيث سيبدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني فايلر، على أن يعود لاستئناف علاجه بألمانيا بعد ثلاثة أساييع.

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خاض مروان محسن وإسلام محارب وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وعلي لطفي اليوم تدريبات تأهيلية على ملعب التتش ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي. وأدى مروان وحمدي فتحي ومحارب تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة. وقام رمضان صبحي وعلى لطفي وياسر إبراهيم، بأداء جلسة في الجيم والجري حول الملعب ثم استكملوا مرانهم التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز. ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني التي تقام يوم السبت المقبل علي استاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





