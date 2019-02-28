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مبعوث باكستان يلوم أمريكا على "تشجيع" الهند وسط تصعيد كشمير

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:01 ص
مبعوث باكستان يلوم أمريكا على تشجيع الهند وسط تصعيد كشمير
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محمد حسين
 
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قال السفير الباكستاني في الولايات المتحدة، الأسد مجيد خان، أن فشل واشنطن في إدانة الهند للغارة الجوية الأخيرة على باكستان لعب في صالح نيودلهي.

وقال "خان"، للصحفيين يوم الاربعاء: "يُفسر الموقف ويُفهم على أنه تأييد للموقف الهندي وهذا ما شجعهم أكثر."

ومع اقتراب الهند وباكستان من أسوأ أزماتهما منذ عقود، ألمح المبعوث أن الولايات المتحدة كان يمكنها لعب دور أكبر في تخفيف حدة التوتر.

وأضاف "خان": "ربما لا يوجد بلد آخر في وضع أفضل من الولايات المتحدة حتى تتمكن من لعب دور ما".

وتداولت الهند وباكستان أعمالا قتالية هذا الاسبوع، وقالت إسلام آباد، إنها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين، ونيودلهي مصرة على أن عدد الطائرات التي أسقطت هي 1-1. 

وحثت واشنطن الدولتين على تجنب المزيد من التصعيد وأيدت الغارة التي شنتها الهند مؤخرًا على معسكر للإرهاب داخل باكستان.

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